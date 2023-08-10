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01:53, 10 августа 2023Экономика

В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных

«Известия»: в Госдуме предложили четырехдневную рабочую неделю для многодетных
СюжетЧетырехдневная рабочая неделя:

Фото: Баранов Владимир / Global Look Press

Депутаты Госдумы предложили ввести для многодетных родителей четырехдневную рабочую неделю. Соответствующий законопроект направят в правительство России 10 августа для получения отзыва, передают «Известия».

«Очевидно, что для родителей, воспитывающих трех и более детей, наличие дополнительного свободного от работы времени — возможность уделить внимание каждому ребенку, его воспитанию, здоровью», — сказал лидер фракции ЛДПР, инициировавшей предложение, Леонид Слуцкий.

Возможность работать четыре дня в неделю распространится на многодетные семьи, в которых все дети несовершеннолетние и самый младший ребенок не достиг 14-летнего возраста. Авторы инициативы полагают, что законопроект, в случае принятия, поспособствует улучшению демографической ситуации в стране.

Депутаты ЛДПР также предложили сохранить зарплату многодетным родителям на том же уровне, что и у специалистов, работающих пять дней в неделю. Коллеги из других фракций восприняли инициативу неоднозначно, посчитав, что льгота может стать причиной дискриминации таких сотрудников, так как они будут выполнять меньше работы за тот же оклад. В таком случае многодетные родители могут начать испытывать трудности с трудоустройством.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести сиесту на юге России. Под этим он подразумевает трех- или четырехчасовой перерыв для работников в жаркую погоду.

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    Александра Синицына
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