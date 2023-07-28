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15:57, 28 июля 2023Экономика

В России рассказали о перспективах четырехдневки

Минтруд: законодательно закреплять в России четырехдневку нет необходимости
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что необходимости законодательно закреплять в стране четырехдневную рабочую неделю нет, сообщает ТАСС. По словам министра, льготный график работы — это предмет дискуссии с работодателями.

Котяков объяснил, что действующие нормы и так позволяют организовывать гибкий график работы для сотрудников, поэтому необходимости в изменении трудового законодательства в этом направлении сейчас нет.

Как следует из результатов недавнего исследования Superjob, идею введения четырехдневки поддерживает почти половина опрошенных россиян (49 процентов), а против выступили только 28 процентов респондентов. Основными сторонниками предложения о сокращенной рабочей неделе оказались молодые люди, граждане, зарабатывающие меньше 80 тысяч рублей в месяц, а также женщины.

Согласно данным другого исследования, о котором недавно рассказали аналитики новозеландской некоммерческой организации 4 Day Week Global (4DWG), работники компаний, принявшие участие в тестировании четырехдневки, стали счастливее, а их фирмы повысили уровень эффективности и получили большую прибыль.

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    Дмитрий Воронин
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