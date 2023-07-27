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16:42, 27 июля 2023Экономика

Названы главные плюсы четырехдневки

4DWG: четырехдневная рабочая неделя увеличила прибыль компаний на 15 %

Фото: Unsplash

Аналитики некоммерческой организации 4 Day Week Global (4DWG), базирующейся в Новой Зеландии, представили новые данные по тестированию четырехдневной рабочей недели в мире. По итогам исследования выяснилось, что работники компаний, принявшие участие в проекте, стали счастливее, а их фирмы повысили уровень эффективности и получили большую прибыль, сообщает Business Insider (BI).

Очередной этап исследования проводился в ряде стран с развитой экономикой, включая США, Австралию и Великобританию. Эксперты отметили, что за счет снижения рабочих часов у сотрудников компаний появилось больше возможностей для баланса между профессиональной деятельностью и личной жизнью. Кроме того, за время эксперимента выручка фирм увеличилась в среднем на 15 процентов, а треть сотрудников заявили, что у них стало меньше желания уволиться и задумываться о поиске новой работы.

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Предыдущие данные по тестированию четырехдневной рабочей недели привели к тому, что представитель Демократической партии США Марк Такано инициировал соответствующий законопроект. Его положения подразумевают в том числе более высокую оплату сверхурочных для сотрудников, которые будут трудиться в неделю больше 32 часов.

Законопроект поддержал сенатор штата Вермонт, бывший кандидат в президенты США Берни Сандерс, отметивший необходимость изменения режима труда без снижения оплаты с учетом технологического прогресса и общего повышения производительности. «Работники должны извлекать выгоду из технологий, а не только руководители корпораций», — заключил он, комментируя декабрьские результаты пилотного тестирования четырехдневки.

При этом переход на четырехдневную рабочую неделю поддерживают не только в западных странах, но и в России. Ранее аналитики сервиса Superjob представили результаты опроса, согласно которым почти половина граждан (49 процентов) выступила за введение третьего выходного дня. При этом противоположного взгляда на эту инициативу придерживаются менее трети россиян — лишь 28 процентов.

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    Анатолий Акулов
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