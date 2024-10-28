Россияне рассказали о своем отношении к четырехдневке

NEWS.ru: 75 процентов россиян выступили за четырехдневную рабочую неделю

Большая часть россиян — 75 процентов — положительно относятся к идее введения в России четырехдневной рабочей недели. Таковы результаты опроса, проведенного изданием NEWS.ru в октябре.

Сокращение рабочей недели позволит работникам уменьшить количество стресса в жизни, а также снизит вероятность выгорания, заявили респонденты, выступившие за. При этом 18 процентов опрошенных необходимости в сокращении рабочей недели не увидели. На их взгляд, смягчение условий труда негативно отразилось бы на экономике.

Еще 5 процентов опрошенных признались, что вовсе не нуждаются в выходных днях. О том, что они работают на себя и от длительности рабочей недели никак не зависят, заявило наименьшее число респондентов — всего 2 процента. В исследовании приняли участие 4,5 тысячи человек.

Ранее стало известно, что четырехдневная рабочая неделя положительно отразилась на рынке труда в Исландии. Согласно исследованию The Autonomy Institute, после введения новых правил экономика в стране стала расти более быстрыми темпами. В 2023 году рост составил сразу 5 процентов, тогда как, к примеру, в 2006-2015 годы средние темпы увеличения находились на уровне 2 процентов в год.