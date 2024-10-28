Раскрыто влияние сокращенной рабочей недели на экономику Исландии

The Autonomy Institute: экономика Исландии ускорила рост на фоне четырехдневки

Экономика Исландии выросла относительно ряда стран Европы после введения сокращенной рабочей недели. Об этом пишет CNN со ссылкой на исследования The Autonomy Institute и Международного валютного фонда (МВФ).

Подавляющее большинство — сразу 97 процентов работников — указали, что сокращение рабочего времени упростило им поиск баланса между работой и личной жизнью. Почти половине респондентов — 42 процентам — сокращение рабочего дня позволило снизить уровень стресса в личной жизни. В то же время шесть процентов опрошенных признались, что количество стресса у них, напротив, выросло.

Показатель безработицы в стране в 2023 году снизился, достигнув 3,4 процента, а экономика Исландии выросла на 5 процентов, подчеркивается в публикации. При этом в предыдущие годы она увеличивалась более медленными темпами: например, с 2006 по 2015 годы рост составлял порядка двух процентов в год.

Ранее британский центр Autonomy сообщил об улучшении условий работы в Исландии после проведения эксперимента по введению четырехдневной рабочей недели. Его организаторами выступили городской совет Рейкьявика, правительство Исландии и локальные профсоюзы. Производительность труда рабочих из-за сокращения рабочих часов и введения дополнительного выходного не снижалась, подчеркнули там. Представитель Autonomy Уилл Стронж назвал случившееся ошеломляющим успехом.

