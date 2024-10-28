Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:34, 28 октября 2024Экономика

Раскрыто влияние сокращенной рабочей недели на экономику Исландии

The Autonomy Institute: экономика Исландии ускорила рост на фоне четырехдневки
СюжетЧетырехдневная рабочая неделя:

Фото: Sahiba Chawdhary / Reuters

Экономика Исландии выросла относительно ряда стран Европы после введения сокращенной рабочей недели. Об этом пишет CNN со ссылкой на исследования The Autonomy Institute и Международного валютного фонда (МВФ).

Подавляющее большинство — сразу 97 процентов работников — указали, что сокращение рабочего времени упростило им поиск баланса между работой и личной жизнью. Почти половине респондентов — 42 процентам — сокращение рабочего дня позволило снизить уровень стресса в личной жизни. В то же время шесть процентов опрошенных признались, что количество стресса у них, напротив, выросло.

Показатель безработицы в стране в 2023 году снизился, достигнув 3,4 процента, а экономика Исландии выросла на 5 процентов, подчеркивается в публикации. При этом в предыдущие годы она увеличивалась более медленными темпами: например, с 2006 по 2015 годы рост составлял порядка двух процентов в год.

Ранее британский центр Autonomy сообщил об улучшении условий работы в Исландии после проведения эксперимента по введению четырехдневной рабочей недели. Его организаторами выступили городской совет Рейкьявика, правительство Исландии и локальные профсоюзы. Производительность труда рабочих из-за сокращения рабочих часов и введения дополнительного выходного не снижалась, подчеркнули там. Представитель Autonomy Уилл Стронж назвал случившееся ошеломляющим успехом.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о поддержке России участниками БРИКС

      Стало известно о проблемах с продажей билетов на концерт Галкина в США

      Известного своей вежливостью российского полицейского задержали за оплеуху

      Российские войска уничтожили израильский радиолокационный комплекс ieMHR

      Российские войска взяли под контроль населенный пункт под Донецком

      Россиянин ушел на СВО из-за долгов жены

      В России предупредили о возможности «идеального шторма» в экономике

      Карпин назвал расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи

      Ветеран ЧВК «Вагнер» с инвалидностью пожаловался на кавказцев и попросил о помощи

      Обвиненный в домогательствах Депардье отказался явиться в суд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше