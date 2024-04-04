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10:22, 4 апреля 2024Экономика

Половина россиян оказались сторонниками введения четырехдневки

SuperJob: россияне озвучили аргументы за и против четырехдневной рабочей недели

Фото: Israel Andrade / Unsplash

Около половины (49 процентов) опрошенных россиян поддерживает введение четырехдневной рабочей недели, против таких изменений графика выступили 30 процентов респондентов. Об этом стало известно по результатам исследования, которое провел сервис по поиску работы SuperJob.

Противников предложения больше всего беспокоит ситуация с возможным уменьшением оплаты труда. Помимо этого, россиянине старше 45 лет чаще остальных сетовали на неготовность решать все свои задачи за четыре рабочих дня. Среди сторонников введения четырехдневки, напротив, большинство (65 процентов) составили граждане моложе 34 лет, в основном уверявшие, что справятся с работой за укороченную неделю.

Как следует из материалов, наиболее распространенными ответами на вопрос о том, куда бы россияне хотели потратить освободившиеся дни, оказались «на семью и детей» (26 процентов), «на отдых» (22 процента) и «на дополнительную работу или подработку» (16 процентов).

Предложение о введении в России четырехдневной рабочей недели в последние годы регулярно обсуждается как гражданами, так и представителями властей. О ней говорил ранее возглавлявший правительство Дмитрий Медведев. Позднее помощник российского президента Максим Орешкин напомнил, что предприятия страны сами определяют график работы, а действующее законодательство дает работникам и работодателям право самим договориться о четырехдневке.

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      Дмитрий Воронин
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