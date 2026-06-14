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01:46, 14 июня 2026Экономика

Раскрыт самый выгодный срок вклада в июне

Гендиректор Auditorium CG Окишев: В июне выгодно открыть вклад на долгий срок
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

На фоне ожиданий возможного снижения ключевой ставки на заседании Центробанка 19 июня банки продолжают предлагать максимально высокие проценты по депозитам. О том, на какой срок вклада сейчас можно получить наибольшую выгоду, агентству «Прайм» рассказал гендиректор Auditorium CG Юрий Окишев.

По его словам, ключевая ставка — основной ориентир, от которого банки отталкиваются, предлагая проценты по вкладам.

«Тенденция на понижение делает текущие предложения по депозитам особенно привлекательными», — отметил эксперт.

Эксперт считает, что наиболее рациональным и потенциально выгодным вариантом сейчас является открытие вклада на срок от одного до трех лет, чтобы зафиксировать действующую высокую ставку на длительный период даже в случае ее снижения в будущем.

По его мнению, краткосрочные вклады на три–шесть месяцев несут больше рисков: после их окончания деньги, вероятно, придется размещать уже под менее выгодный процент.

При этом у долгосрочных депозитов есть и недостатки — они обычно предлагают чуть более низкие ставки по сравнению с краткосрочными акциями и ограничивают доступ к средствам. Тем не менее, для сохранения и роста сбережений именно такие вклады эксперт называет наиболее сбалансированным решением.

В начале лета средняя ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших российских банках опустилась ниже 13 процентов. Показатель упал до минимального с октября 2023 года уровня. В обозримом будущем тенденция, скорее всего, продолжится на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки, сходятся во мнении эксперты.

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