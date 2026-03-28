В крупном российском городе ввели режим чрезвычайной ситуации

В Махачкале ввели режим чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Махачкале из-за сильных ливней. В сообщении ТАСС уточняется, что в администрации этого крупного российского города заявили об оказании помощи пострадавшим жителям.

Проблемы из-за экстремальных дождей возникли не только в столице Дагестана, где произошло подтопление около 20 частных домовладений, но и в других частях республики.

Аварийные отключения электроэнергии были зафиксированы в 132 населенных пунктах, расположенных в муниципальных районах Левашинский, Сергокалинский, Цунтинский, Кайтагский, Табасаранский, Магарамкентский, Агульский, Чародинский. Электроснабжение в МЧС пообещали восстановить к девяти часам вечера.

Как отмечает агентство, по данным синоптиков, до воскресенья в республике прогнозируются сильный дождь и усиление ветра до 23 метров в секунду.