Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:40, 28 марта 2026Экономика

В крупном российском городе ввели режим чрезвычайной ситуации

В Махачкале ввели режим чрезвычайной ситуации
Дмитрий Воронин

Кадр: Telegram-канал «Администрация города Махачкалы»

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Махачкале из-за сильных ливней. В сообщении ТАСС уточняется, что в администрации этого крупного российского города заявили об оказании помощи пострадавшим жителям.

Проблемы из-за экстремальных дождей возникли не только в столице Дагестана, где произошло подтопление около 20 частных домовладений, но и в других частях республики.

Аварийные отключения электроэнергии были зафиксированы в 132 населенных пунктах, расположенных в муниципальных районах Левашинский, Сергокалинский, Цунтинский, Кайтагский, Табасаранский, Магарамкентский, Агульский, Чародинский. Электроснабжение в МЧС пообещали восстановить к девяти часам вечера.

Как отмечает агентство, по данным синоптиков, до воскресенья в республике прогнозируются сильный дождь и усиление ветра до 23 метров в секунду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok