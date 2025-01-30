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06:42, 30 января 2025Экономика

Генпрокуратура предложила передать государству аэропорт Домодедово. Стратегическое предприятие заподозрили в иностранном контроле

«Ведомости»: Генпрокуратура РФ оспорит иностранный контроль аэропорта Домодедово
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Группа компаний аэропорта Домодедово оказалась под влиянием резидентов иностранных государств, в связи с чем Генеральная прокуратура России подала иск о взыскании 100 процентов долей компании «ДМЕ Холдинг» в доход государства. Об этом со ссылкой на источник сообщают «Ведомости».

Утверждается, что структуры столичного аэропорта контролируются иностранными резидентами — Дмитрием Каменщиком (председатель совета директоров, Турция и ОАЭ) и Валерием Коганом (председатель наблюдательного совета, Израиль). Генпрокуратура потребовала наложить арест на активы компании.

Согласно иску, в 2024 году Каменщик и Коган попытались создать иллюзию отсутствия иностранного контроля над стратегическим предприятием. Они обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), чтобы одобрить сделку по передаче аэропорта под контроль «ДМЕ Холдинг», ходатайство было удовлетворено.

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В Домодедово отреагировали на иск

В Домодедово будут готовы определить свою позицию по поводу иска Генпрокуратуры позднее. «Позиция аэропорта будет сформирована после того, как в компании подробно ознакомятся с исковым заявлением», — отреагировали в летном комплексе. Там также подчеркнули, что строго соблюдают все требования действующего законодательства.

Среди ответчиков указаны 30 компаний, участвующих в управлении аэропортом. В Арбитражный суд Московской области поступило заявление о наложении обеспечительных мер в рамках иска, его подаче предшествовала проверка порядка приватизации объектов в аэропорту.

Минтранс попросил суд приостановить права иностранных структур на Шереметьево

В этот же день стало известно, что Министерство транспорта Российской Федерации обратилось в Арбитражный суд Московской области с просьбой временно остановить права нескольких иностранных компаний в отношении структуры аэропорта Шереметьево ООО «Международная компания «ТПС Авиа Холдинг ЛТД».

Речь идет об иностранных компаниях TPS Avia holding Inc и Sandy Investments Ltd. Минтранс попросил приостановить корпоративные права ответчиков до 31 декабря 2025 года. Заседание состоится 19 февраля 2025 года. Третьими лицами к делу привлечены управление ФНС России по Калининградской области и МКООО «ТПС Авиа Холдинг ЛТД».

В России начали возвращать попавшие под иностранный контроль предприятия

28 января Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства 100 процентов акций или долей восьми компаний, которые принадлежат бывшему менеджеру «Газпрома» Алексею Митюшову, обвиняемому в хищении средств корпорации. Речь идет о компаниях «Салаватнефтемаш», «Салаватский катализаторный завод», «Салаватнефтехимремстрой», «Нефтехимремстрой» и других предприятиях. По версии истца, будучи гражданином Литвы и имея вид на жительство в Испании, Митюшов в нарушение законодательства РФ фактически установил «иностранный контроль» за предприятиями, которые имеют стратегическое для страны значение.

22 января Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на денежные средства, акции, а также все движимое и недвижимое имущество АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ), одного из крупнейших российских терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе. Ответчиками на процессе, инициированном российским надзорным ведомством, помимо АО выступают компании с ограниченной ответственностью «Новомор Димитед», «Алмонт Холдингс Лимитед» и «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед». ГП требует признать ничтожными три договора купли-продажи, касающихся в общей сложности 2753 акций, в результате сделок по которым, по данным СМИ, над ПНТ установили иностранный контроль.

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