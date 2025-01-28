Генпрокуратура потребовала конфисковать у экс-менеджера «Газпрома» заводы в России

«Ъ»: У экс-менеджера «Газпрома» Митюшова хотят конфисковать заводы в России

Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства 100 процентов акций или долей восьми компаний, которые принадлежат бывшему менеджеру «Газпрома» Алексею Митюшову, обвиняемому в хищении средств корпорации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о компаниях «Салаватнефтемаш», «Салаватский катализаторный завод», «Салаватнефтехимремстрой», «Нефтехимремстрой» и других предприятиях, ранее принадлежавших Митюшову.

В материале говорится, что, по версии истца, будучи гражданином Литвы и имея вид на жительство в Испании, Митюшов в нарушение законодательства РФ фактически установил «иностранный контроль» за предприятиями, которые имеют стратегическое для страны значение.

Ранее сообщалось, что в Москве суд заочно приговорил к 10 годам колонии общего режима бывшего главу правления разорившегося Мастер-банка 75-летнего Бориса Булочника за хищение у банка более 4,4 миллиарда рублей.