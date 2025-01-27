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11:44, 27 января 2025Силовые структуры

Топ-менеджера разорившегося российского банка заочно приговорили за хищения миллиардов

В Москве суд заочно приговорил экс-главу правления «Мастер-Банка» Булочника
Варвара Митина (редактор)

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

В Москве суд заочно приговорил к 10 годам колонии общего режима бывшего главу правления разорившегося «Мастер-банка» 75-летнего Бориса Булочника за хищение у банка более 4,4 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре города.

Булочника признали виновным по статьям 159 («Мошенничество») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ. Суд принял решение конфисковать его картины.

С 2016 года Булочник скрывается за границей и находится в розыске. Дело в отношении банкира возбудили в 2016 году. Сначала он был фигурантом дела о преднамеренном банкротстве Мастер-банка, а позднее добавилось еще две статьи.

По версии следствия, с июля 2011 года по ноябрь 2013 года Булочник вместе с другими руководителями банка и его сотрудниками вывел из финансовой организации почти 4,5 миллиарда рублей. К примеру, следствие считает доказанным факт предоставления невозвратных кредитов 70 физическим лицам, которые на самом деле денег не получали. Займы также выдали четырем фиктивным компаниям, считает сторона обвинения.

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