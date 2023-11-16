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07:39, 16 ноября 2023Силовые структуры

Топ-менеджеру разорившегося российского банка предъявили обвинение в аферах

В Москве суд рассмотрит дело топ-менеджера разорившегося Мастер-банка Булочника

Фото: Алексей Ничукин / РИА Новости

В Москве суд рассмотрит уголовное дело в отношении главы правления разорившегося Мастер-банка Бориса Булочника. Об этом сообщает «Коммерсант».

Топ-менеджер обвиняется в особо крупном мошенничестве и отмывании денег. Процесс будет идти в заочном режиме, потому что Булочник с 2016 года скрывается за границей и находится в розыске. Дело в отношении банкира возбудили в 2016 году. Сначала он был фигурантом дела о преднамеренном банкротстве Мастер-банка, а позднее добавилось еще две статьи.

По версии следствия, с июля 2011 года по ноябрь 2013 года Булочник вместе с другими руководителями банка и его сотрудниками вывел из финансовой организации почти 4,5 миллиарда рублей. К примеру, следствие считает доказанным факт предоставления невозвратных кредитов 70 физическим лицам, которые на самом деле денег не получали. Займы также выдали четырем фиктивным компаниям, считает сторона обвинения.

Сначала нанесенный руководством банка ущерб оценивался в 17 миллиардов рублей, а потом он вырос до более чем 62 миллиардов рублей.

Следователи также полагают, что Булочник занимался отмыванием похищенных у вкладчиков своего банка денег. Для этого он покупал за границей произведения искусства, а потом передавал их в фонд. В 2018 году правоохранители арестовали картины и рисунки Николая и Святослава Рерихов и мемориальные предметы семьи художников, переданные Булочником в Международный Центр Рерихов (МЦР). Позднее арест частично сняли.

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