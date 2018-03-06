Полиция арестовала картины Рериха из коллекции Булочника

Сотрудники правоохранительных органов арестовали имущество бывшего председателя правления Мастер-банка Бориса Булочника. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в Музее Востока.

В список арестованных в рамках уголовного дела предметов попали картины и рисунки Николая и Святослава Рерихов и мемориальные предметы семьи художников, переданные Булочником в Международный Центр Рерихов (МЦР).

В июле 2017-го стало известно, что суд окончательно выселил Центр Рерихов из здания в центре Москвы. Сообщалось, что решением суда МЦР выселяют из особняка в центре Москвы для организации там государственного Музея семьи Рерихов — филиала Музея Востока, которому здание усадьбы Лопухиных было передано Росимуществом в 2015 году. Договоры безвозмездного пользования с МЦР были расторгнуты в судебном порядке, в том числе в связи с ненадлежащим содержанием объектов культурного наследия.

13 апреля 2016 года газета «Коммерсантъ» сообщила о заочном аресте бывшего председателя правления Мастер-банка Бориса Булочника, который проживает за границей. Следствие инкриминирует ему преднамеренное банкротство кредитной организации. Он находится в международном розыске.

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Уголовное дело об умышленном банкротстве было возбуждено в мае 2015 года после заявления Агентства по страхованию вкладов. Мастер-банк был признан банкротом 16 января 2014 года. Лицензии он лишился в ноябре 2013-го. Нанесенный руководством банка ущерб оценивается в 61 миллиард рублей. Булочник покинул Россию сразу после отзыва лицензии. Сначала он проживал в Израиле, а затем перебрался на свою родину — в Винницкую область Украины, где, предположительно, находится и сейчас.

МЦР — международная общественная организация, которая размещалась в усадьбе Лопухиных в Малом Знаменском переулке в Москве. Это один из центров современного рериховского движения, основанного на учении о «Живой этике». Борис Булочник входил в правление МЦР.

Николай Рерих — русский художник и философ-мистик. Вместе со своей женой Еленой он создал религиозно-философское учение о «Живой этике» (Агни-йога), которое приобрело в 1980-х годах большую популярность в России и за рубежом.