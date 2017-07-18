Культура
 

Суд окончательно выселил Центр Рерихов из здания в центре Москвы

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Арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Международного центра Рерихов (МЦР) по делу о выселении организации из здания на территории усадьбы Лопухиных в центре Москвы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства культуры во вторник, 18 июля.

«Апелляционный суд не нашел оснований для пересмотра решения Арбитражного суда города Москвы и отклонил жалобу МЦР. Таким образом, решение, обязывающее МЦР освободить здание, вступило в законную силу», — говорится в сообщении.

Решением суда МЦР выселяют из особняка в центре Москвы для организации там государственного Музея семьи Рерихов — филиала Музея Востока, которому здание усадьбы Лопухиных было передано Росимуществом в 2015 году. В Минкультуры заявили, что действия в отношении МЦР были предприняты для обеспечения сохранности усадьбы. Ранее в ходе проверки Росимущества, как утверждается, были выявлены многочисленные нарушения со стороны центра. Договоры безвозмездного пользования с МЦР были расторгнуты в судебном порядке, в том числе в связи с ненадлежащим содержанием объектов культурного наследия.

7 марта сотрудники правоохранительных органов заблокировали здание центра и изъяли экспонаты коллекции музея.

В МЦР действия следователей назвали попытками разрушить музей Рерихов. По словам вице-президента центра Людмилы Шапошниковой, МЦР полностью финансировался Мастер-банком во главе с Борисом Булочником. После отзыва лицензии у банка «музей лишился всех средств к существованию», пояснила она.

МЦР — международная общественная организация, которая размещалась в усадьбе Лопухиных в Малом Знаменском переулке в Москве. Это один из центров современного рериховского движения, основанного на учении о «Живой этике».

Николай Рерих — русский художник и философ-мистик. Вместе со своей женой Еленой он создал религиозно-философское учение о «Живой этике» (Агни-йога), которое приобрело в 1980-х годах большую популярность в России и за рубежом.

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