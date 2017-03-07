Спецназ оцепил Центр Рерихов в Москве

Сотрудники правоохранительных органов заблокировали здание Международного центра Рерихов (МЦР) в Москве. Об этом «Интерфаксу» во вторник, 7 марта, сообщил вице-президент МЦР Александр Стеценко.

«Спецназ отобрал ключи, идут обыски и изъятия», — заявил он, не уточнив, что именно изымается. Причины обыска также не называются.

Стеценко добавил, что сотрудники Следственного комитета вызвали работников центра для проведения следственного эксперимента в музее.

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Как сообщает РЕН ТВ, правоохранители забрали всю коллекцию картин учреждения. Работники центра преградили сотрудникам полиции дорогу, требуя показать, что они вывозят.

Следователи изъяли около 200 экспонатов, передает РИА Новости.

МЦР — международная общественная организация, располагающаяся в усадьбе Лопухиных в Малом Знаменском переулке. В здании также располагается Музей имени Н.К. Рериха.

Николай Рерих — русский художник и философ-мистик. Вместе со своей женой Еленой он создал религиозно-философское учение о «Живой этике» (Агни-йога), которое в 1980-х годах получило большую популярность в России и за рубежом.