Минкульт счел фильм о Николае Рерихе пропагандой религиозной идеологии

Картина «Зов космической эволюции», созданная Международным центром Рерихов (МЦР), является пропагандой религиозного течения нью-эйдж. Об этом заявили в пресс-службе Министерства культуры России, передает РИА Новости во вторник, 27 декабря.

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«Автор фильма [Людмила Шапошникова] подводит к идее противостояния сторонников "нового", олицетворяющего "свет", носителями которого является МЦР, и "тьмы", "невежества". Зрителю внушается мысль, что "тьмой", "невежеством" и противниками "космической эволюции" являются в том числе Церковь, органы государственной власти и даже федеральные музеи», — отметили в ведомстве.

В августе 2016-го министерство отозвало у ленты прокатное удостоверение из-за демонстрации в ней нацистской символики.

Николай Рерих — русский художник и философ-мистик. Вместе со своей женой Еленой он создал религиозно-философское учение о «Живой этике» (Агни-йога), которое в 1980-х годах получило большую популярность в России и за рубежом.