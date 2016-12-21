Суд принял сторону Минкульта в тяжбе с центром Рерихов за усадьбу Лопухиных

Международному центру Рерихов (МЦР) не удалось оспорить закрепление усадьбы Лопухиных, в котором находится организация, за Государственным музеем Востока. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Минкульта.

Рассмотрение соответствующего иска к Минкульту закончилось в Хамовническом суде поздно вечером 20 декабря.

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В музее Востока, по словам представителя культурного ведомства, уверены, что эта тяжба лишь попытка затормозить судебные процессы о выселении центра Рерихов из особняка в Знаменском переулке. «Дела были инициированы Государственным музеем Востока ввиду нарушений МЦР условий пользования имуществом, а также неправомерного предоставления государственного имущества третьим лицам», — отметили в пресс-службе.

Ранее, 29 сентября, Тверской суд отказал организации в иске об отмене решения Минкульта создать на базе усадьбы Государственный музея Рерихов взамен существующего общественного.