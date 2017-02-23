Суд занял сторону Минкульта в деле о нацистской символике в фильме про Рериха

Арбитражный суд в Москве отказал Международному центру Рерихов, требовавшему аннулировать решение Министерства культуры России об отзыве прокатного удостоверения на фильм «Зов космической эволюции» производства МЦР. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Заслушав доводы сторон, суд отказал центру Рерихов в его требованиях к министерству», — заявили там.

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Спор между МЦР и Минкультом ведется с августа прошлого года, когда ведомство отозвало прокатное удостоверение на «Зов космической эволюции» по причине использования в картине нацистской символики. Несмотря на отзыв разрешения, центр не остановил продажу копий фильма в своих торговых точках, за что был оштрафован. Постановление о штрафе МЦР обжаловал в Хамовническом районном суде столицы, а само решение властей об отзыве прокатного удостоверения — в арбитраже.

В Минкульте считают, что «Зов космической эволюции» является пропагандой религиозного течения нью-эйдж. По мнению чиновников, автор фильма Людмила Шапошникова подводит к идее противостояния сторонников «нового», олицетворяющего «свет», носителем которого является МЦР, и «тьмы», под которой подразумеваются власти, федеральные музеи и Церковь.