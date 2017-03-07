Вице-президент Центра Рерихов объяснил обыски «решением разрушить музей»

Вице-президент Международного центра Рерихов (МЦР) Александр Стеценко назвал причину обысков в московской усадьбе Лопухиных. По его словам, это связано с материальным спором, передает радиостанция «Говорит Москва» во вторник, 7 марта.

«Следственные органы снимают и вывозят у нас картины. Сотрудников музея никого не допустили. Конечно, это связано с решением материального спора. У нас в понедельник суд по выселению. Это решение разрушить музей», — заявил Стеценко.

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Ранее во вторник сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов заблокировали здание МЦР в Москве. Следователи изъяли около 200 экспонатов музея и вызвали работников центра для проведения следственного эксперимента в музее.

МЦР — международная общественная организация, располагающаяся в усадьбе Лопухиных в Малом Знаменском переулке. В здании также располагается Музей имени Н.К. Рериха.

В 2016 году Росимущество распорядилось передать усадьбу Лопухиных в оперативное управление Государственного музея Востока. МЦР неоднократно и безуспешно обращался в суд, пытаясь оспорить это решение.