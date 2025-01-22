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14:59, 22 января 2025Экономика

Суд арестовал акции и имущество Петербургского нефтяного терминала

Суд арестовал акции и имущество Петербургского нефтяного терминала по иску ГП
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на денежные средства, акции, а также все движимое и недвижимое имущество АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ), одного из крупнейших российских терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняет агентство, решение принято в обеспечение иска Генеральной прокуратуры (ГП) РФ о признании ничтожными ряда сделок с акциями ПНТ.

Отмечается, что под арест попали все деньги стратегического объекта за исключением средств для расчетов по заключенным ранее кредитным договорам с российскими банками, а также необходимых для расчетов с поставщиками, выплат зарплат и уплаты налогов.

Отдельно органам управления компанией запретили останавливать ее работу за исключением случаев, связанных с ЧС.

Ответчиками на процессе, инициированном российским надзорным ведомством, помимо АО выступают компании с ограниченной ответственностью «Новомор Димитед», «Алмонт Холдингс Лимитед» и «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед». ГП требует признать ничтожными три договора купли-продажи, касающихся в общей сложности 2753 акций, в результате сделок по которым, по данным «Коммерсанта», над ПНТ установили иностранный контроль.

В октябре прошлого года АО «Петербургский нефтяной терминал» заявило о попытке рейдерского захвата предприятия со стороны кипрской Tudjunga Enterprises Limited.

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