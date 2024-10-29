Стратегический объект Петербурга заявил о попытке рейдерского захвата

Петербургский нефтяной терминал сообщил о попытке захвата рейдерами с Кипра

АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) объявил о попытке рейдерского захвата предприятия со стороны кипрской фирмы Tudjunga Enterprises Limited («Туджунга»). Сообщение размещено на сайте компании.

В пресс-службе утверждают, что конкурент воспользовался «поддельными документами с целью фальсификации данных реестра юридических лиц», с помощью которых направил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы (ФНС) заявление о прекращении полномочий избранного генерального директора ПНТ Владимира Грызлова.

Новым руководителем предприятия, которое в России получило статус стратегического, в документах указано другое физическое лицо. Кроме того, представители терминала утверждают, что «Туджунга» добилась возбуждения в Москве нескольких уголовных дел и «незаконных судебных актов», которые блокируют возможность голосования акциями предприятия Елене Васильевой, владелице 50 процентов акций компании и управляющей ею непосредственно.

Основателем АО является муж Васильевой Сергей, отошедший от дел из-за болезни. Еще 50 процентов принадлежат «Туджунге», управляемой сыновьями другого основателя ПНТ Дмитрия Скигина. Стороны участвуют сразу в нескольких судебных процессах.

В ПНТ утверждают, что атака носит криминальный характер. Аналогичная рейдерская попытка была предпринята в 2006-2007 годах, она завершилась покушением на убийство Васильева. Его заказчик в 2016-м был приговорен к 23 годам лишения свободы.

Ранее в Перми задержали рейдерскую группировку, которая заставляла владельцев квартир избавляться от жилья по низким ценам через подселение к ним антисоциальных элементов. В частности, одна из жертв продала свою долю в квартире за 460 тысяч рублей.