Квартирные рейдеры выживали россиян угрозами заразить ВИЧ

Квартирные рейдеры выживали пермяков, подселяя бомжей и угрожая заразить ВИЧ

В Перми квартирные рейдеры выживали местных жителей, подселяя к ним бомжей. О ситуации пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу краевого суда.

Преступная группа вынуждала пермяков продавать жилье по заниженной цене. Продавцы становились сговорчивей, устав от соседства с бездомными. Так, к одной из пострадавших еще в 2020 году вымогатели подселили пятерых лиц без определенного места жительства. Они портили чужое имущество, курили, регулярно выпивали, принимали наркотики и захламляли комнаты мусором. Кроме того, квартиранты грозились заразить хозяйку ВИЧ-инфекцией. Не выдержав давления, женщина продала половинную долю в квартире за 460 тысяч рублей. У других жилплощадь удалось выманить избиениями и прямыми угрозами лишения жизни.

Злоумышленники задержаны. Главарь банды приговорен к 6,5 года колонии, сообщники — к 6 и 5,6 года лишения свободы. С каждого из них вдобавок взыскали по 30 тысяч рублей компенсации в пользу избитого потерпевшего.

Ранее сообщалось о подмосковной группировке черных риелторов. Они входили в доверие к пьющим квартировладельцам, спаивали их и переселяли. Освободившую жилплощадь преступники продавали по поддельным документам.

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