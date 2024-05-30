ОПГ «черных риелторов» спаивала жителей Подмосковья и отбирала жилье

Regions: ОПГ «черных риелторов» спаивала собственников подмосковных квартир

Риелторы-мошенники спаивали жителей Подмосковья с целью присвоения их квартир. Детали случившегося раскрывает Regions.

Злоумышленники в составе организованной преступной группы (ОПГ) начали работать в 2017 году. Семейная пара с сообщником подделала подпись одного из собственников, чтобы оформить расписку о получении денег за продажу жилья. В первый раз зарегистрировать квартиру в реестре им не удалось, и аферисты подали в суд. В конце концов у них получилось переоформить имущество.

Вскоре о махинациях группировки узнал еще один преступник и решил перекроить изначальную схему. По его плану, алкоголикам выделяли место для временного проживания и спаивали. В этом время мошенники подделывали документы и подавали на регистрацию. В дальнейшем злоумышленники выдавали себя за хозяев жилплощади и продавали ее. Раскрыть аферу удалось благодаря дочери одного из пострадавших — она заявила о пропаже отца в полицию и заказала выписку из ЕГРН. Увидев, что он продал квартиру, которую прежде боялся потерять из-за долгов, женщина заподозрила неладное.

Черных риелторов приговорили к шести, пяти и трем годам заключения. Вдобавок с них в пользу пострадавших взыскали штрафы в размере от 100 до 200 тысяч рублей. Главаря банды разыскивают, в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество», «Подделка документов» и «Кража».

Ранее сообщалось, что пятерых черных риелторов задержали в Омске. Они отняли жилье у 12 россиян, заполучив более 6,5 миллиона рублей.