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19:41, 4 декабря 2023Силовые структуры

Обманувших россиян на миллионы рублей черных риелторов приговорили к колонии

В Омске суд приговорил риелторов к колонии за обман 12 россиян на 6,5 млн рублей
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Омске суд приговорил пятерых черных риелторов к колонии за принуждение 12 местных жителей к продаже долей в квартирах и домах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Осужденные также должны возместить потерпевшим причиненный моральный вред на общую сумму около 1,7 миллиона рублей. В зависимости от роли и степени участия каждого их признали виновными по статьям 179 («Принуждение к совершению сделки») и 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Лидера группировки приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима, самого активного участника группы — к пяти годам и двум месяцам. Остальные получили от трех с половиной лет колонии строгого режима до двух лет колонии общего режима.

По версии следствия, с 2017 по 2020 год организатор, являясь руководителем риелторской фирмы, вместе с сообщниками искал объявления о приобретении долей в квартирах и домах в Омске по заниженной цене и покупал такую недвижимость. Как правило, таким образом местные жители хотели избавить от недвижимости, в которой у них были споры или конфликты с другим собственниками.

После покупки черные риелторы создавали невыносимые условия для других жильцов. Они угрожали им, били, уничтожали и повреждали их имущество, подселяли к ним маргиналов. Так осужденные принуждали владельцев оставшихся долей продать недвижимость по минимальной стоимости или выкупить у них по завышенной цене.

Своими действиями осужденные нанесли ущерб на сумму более 6,5 миллиона рублей.

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      Варвара Митина
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