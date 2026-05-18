PIONEER: Треть россиян не готовы разводиться до того, как выплатят ипотеку

Россияне массово расхотели разводиться из-за ипотеки — почти треть опрошенных граждан (29 процентов) не готовы прекращать отношения до того, как полностью выплатят кредит. К таким выводам пришли аналитики компании PIONEER в своем исследовании, пишет «Газета.ru».

Главным фактором, который останавливает россиян от разрыва, оказался риск утраты жилья — его указали 66 процентов респондентов. Другие 15 процентов беспокоят повышенные платежи по ипотеке после развода.

Около 55 процентов участников исследования заявили, что наличие кредита способствует сплочению семьи, а 36 процентов не согласились с ними — по их мнению, финансовые обязательства повышают напряженность в совместной жизни.

«Ипотека выступает тестом не только на финансовую устойчивость пары, но и на зрелость отношений. Там, где присутствуют диалог, договоренности и гибкость, она может объединять супругов. В отсутствие честного обсуждения страхов и распределения ролей кредитное бремя становится источником напряжения», — пояснила психолог Ольга Кравчук.

Ранее эксперты заметили, что россияне, наоборот, стали чаще разводиться ради более дешевой ипотеки. Некоторые семьи идут на такую фиктивную меру, чтобы дважды взять льготную ипотеку под более выгодный процент.