Назван способный снизить воспаление в лимфатической системе чай

16:41, 18 мая 2026

Front Nutr: Китайский чай любао восстанавливает работу лимфатической системы
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: rsooll / Shutterstock / Fotodom

Китайский чай любао может помогать восстанавливать работу лимфатической системы и снижать воспаление. К такому выводу пришли ученые из Китая в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition.

Лимфедема — это хронический отек, который возникает, когда лимфатическая система плохо отводит жидкость из тканей. Из-за этого в руках, ногах или других частях тела накапливается лимфа, появляются отечность, воспаление, боль и риск инфекций.

Авторы изучили действие ферментированного чая любао на лимфатические эндотелиальные клетки, выстилающие лимфатические сосуды. Анализ показал, что при лимфедеме резко возрастает активность белка PRKCB, связанного с воспалением и нарушением обмена веществ. Экстракт чая снижал активность этого белка и улучшал способность клеток восстанавливаться после воспалительного повреждения.

Особенно сильный эффект показали соединения чая, включая тилирозид и кверцетин. Пока результаты подтверждены только в клеточных экспериментах, поэтому говорить о лечении людей рано. Но авторы считают, что любао может стать перспективным функциональным продуктом для поддержки работы лимфатической системы.

Ранее ученые выяснили, что китайский чай кудин защищает от подагры и заболеваний почек.

