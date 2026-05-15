11:15, 15 мая 2026Наука и техника

Назван защищающий от заболеваний почек природный напиток

F&F: Китайский чай кудин защищает от подагры и заболеваний почек
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shizuha / Wikimedia

Китайский чай кудин, известный своим горьким вкусом, может помочь снизить уровень мочевой кислоты и защищать почки при гиперурикемии. К такому выводу пришли исследователи в работе, опубликованной в журнале Food & Function (F&F). В исследовании использовался чай Ligustrum robustum — одна из разновидностей традиционного китайского напитка кудин.

Гиперурикемия — состояние с повышенным уровнем мочевой кислоты в крови — считается одним из главных факторов риска подагры и хронических заболеваний почек. В эксперименте ученые изучили влияние чая на мышей с искусственно вызванной гиперурикемией. Напиток заметно снижал уровень мочевой кислоты и одновременно улучшал показатели работы почек без признаков токсичности.

Анализ показал, что чай воздействовал сразу на несколько механизмов обмена мочевой кислоты. Он подавлял активность белков и ферментов, связанных с ее накоплением, включая XOD, URAT1 и GLUT9, а также усиливал работу транспортных систем, отвечающих за выведение вещества из организма. Дополнительно исследователи зафиксировали снижение воспаления в тканях почек за счет подавления сигнального пути TNF/NF-κB.

Авторы также выявили около 20 биологически активных соединений, которые могут обеспечивать эффект напитка. Наиболее выраженную активность показали вещества ligupurpuroside A и verbascoside, способные подавлять фермент, участвующий в образовании мочевой кислоты. По мнению исследователей, чай кудин может стать перспективным функциональным напитком для профилактики и контроля гиперурикемии.

Ранее стало известно, что употребление улуна и зеленого чая снижает риск развития депрессии.

