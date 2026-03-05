Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:31, 5 марта 2026Наука и техника

Раскрыта неожиданная польза популярных видов чая

Nutrients: Употребления улуна и зеленого чая снижает риск развития депрессии
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: rsooll / Shutterstock / Fotodom

Регулярное употребление чая может быть связано с более низкой распространенностью депрессии. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные 27 119 участников Тайваньского биобанка. Результаты работы опубликованы в Nutrients.

Ученые показали, что люди, которые регулярно пьют чай, реже сообщают о депрессии в течение жизни. Специалисты изучили не только сам факт употребления чая, но и его тип, количество и частоту употребления. Выяснилось, что наиболее выраженная связь наблюдалась для полуферментированных и неферментированных чаев — например, улуна и зеленого чая. У людей, регулярно пьющих такие напитки, вероятность сообщать о депрессии была ниже по сравнению с теми, кто почти не пьет чай.

Материалы по теме:
Липа и липовый чай: полезные свойства, способы применения и противопоказания
Липа и липовый чай:полезные свойства, способы применения и противопоказания
25 апреля 2025
Зеленый чай: польза и вред для организма, лечебные свойства и противопоказания
Зеленый чай:польза и вред для организма, лечебные свойства и противопоказания
3 декабря 2024

Также оказалось важным количество напитка. Наиболее заметная связь наблюдалась у людей, которые выпивали одну-две чашки чая в день. При этом употребление трех и более чашек в сутки уже не показывало значимой связи. Важной оказалась и частота: более низкая распространенность депрессии наблюдалась у тех, кто пьет чай ежедневно, тогда как редкое употребление такой связи не демонстрировало.

Авторы предполагают, что возможную роль могут играть биоактивные вещества чая, включая полифенолы и аминокислоту теанин. Эти соединения обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами и могут влиять на нейромедиаторы мозга. Однако исследование носит наблюдательный характер, поэтому ученые подчеркивают, что оно показывает лишь связь между привычкой пить чай и депрессией, но не доказывает прямого защитного эффекта напитка.

Ранее ученые выяснили, что кофе снижает воспаление тканей десен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран провел переговоры с Азербайджаном

    Москалькова рассказала о договоренности с Украиной по воссоединению семей

    Зеленский окончательно определился с нефтепроводом «Дружба»

    В России появился новый автомобильный товарный знак

    Зеленский ответил Орбану на требование проверить «Дружбу»

    Имущество семьи задержанного экс первого замминистра обороны России Цаликова оценили

    Интимный момент Эммы Уотсон с наследником богатейшей семьи Мексики попал на фото

    Израиль начал следующую фазу атак на Иран

    У самолета с пассажирами на борту отвалилась дверь во время полета в США

    Стоимость российской нефти выросла до максимума за полгода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok