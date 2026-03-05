Раскрыта неожиданная польза популярных видов чая

Nutrients: Употребления улуна и зеленого чая снижает риск развития депрессии

Регулярное употребление чая может быть связано с более низкой распространенностью депрессии. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные 27 119 участников Тайваньского биобанка. Результаты работы опубликованы в Nutrients.

Ученые показали, что люди, которые регулярно пьют чай, реже сообщают о депрессии в течение жизни. Специалисты изучили не только сам факт употребления чая, но и его тип, количество и частоту употребления. Выяснилось, что наиболее выраженная связь наблюдалась для полуферментированных и неферментированных чаев — например, улуна и зеленого чая. У людей, регулярно пьющих такие напитки, вероятность сообщать о депрессии была ниже по сравнению с теми, кто почти не пьет чай.

Также оказалось важным количество напитка. Наиболее заметная связь наблюдалась у людей, которые выпивали одну-две чашки чая в день. При этом употребление трех и более чашек в сутки уже не показывало значимой связи. Важной оказалась и частота: более низкая распространенность депрессии наблюдалась у тех, кто пьет чай ежедневно, тогда как редкое употребление такой связи не демонстрировало.

Авторы предполагают, что возможную роль могут играть биоактивные вещества чая, включая полифенолы и аминокислоту теанин. Эти соединения обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами и могут влиять на нейромедиаторы мозга. Однако исследование носит наблюдательный характер, поэтому ученые подчеркивают, что оно показывает лишь связь между привычкой пить чай и депрессией, но не доказывает прямого защитного эффекта напитка.

