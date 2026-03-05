Популярный напиток оказался способен подавлять воспаление десен

DJ: Природное соединение из кофейных зерен снижает воспаление тканей десен

Хлорогеновая кислота — природное соединение, содержащееся в кофейных зернах, — может снижать воспаление тканей десен и подавлять рост бактерий, связанных с заболеваниями пародонта. К такому выводу пришли японские исследователи из Ниппонского стоматологического университета. Результаты работы опубликованы в журнале Dentistry Journal (DJ).

Пародонтит — хроническое воспалительное заболевание, которое разрушает ткани, удерживающие зубы. Его развитие связано с образованием зубного налета — плотной бактериальной биопленки, которую трудно полностью удалить обычной гигиеной. Поэтому ученые изучают вещества, способные дополнительно подавлять рост бактерий и воспаление.

В лабораторных экспериментах исследователи изучили действие хлорогеновой кислоты на клетки тканей десны и периодонтальной связки, стимулированные бактериальными токсинами. Анализ показал, что соединение снижает выработку воспалительных молекул — интерлейкина-1β и интерлейкина-8, которые играют ключевую роль в развитии воспаления и разрушении тканей.

Кроме того, вещество подавляло рост нескольких бактерий полости рта, включая Streptococcus mutans, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis и Fusobacterium nucleatum. Последняя бактерия считается важным «связующим звеном» в формировании зрелой бактериальной биопленки.

Авторы отмечают, что хлорогеновая кислота проявляет как противовоспалительные, так и антибактериальные свойства и может рассматриваться как потенциальный компонент средств для химического контроля зубного налета — например, ополаскивателей для полости рта.

