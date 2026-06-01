Барака Обаму взломали

TMZ: Неизвестные взломали старый аккаунт администрации Барака Обамы в Instagram

Неизвестные взломали старый аккаунт Белого дома в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который был создан для администрации экс-президента Барак Обамы. Такие данные приводит TMZ.

Страницу взломали 31 мая. На ней появилось несколько новых публикаций, в частности, сгенерированная нейросетью картинка с подписью на арабском языке: «Белый дом находится под контролем шиитов». Также хакеры разместили несколько публикаций в сторис.

Представитель Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) подтвердил TMZ, что аккаунт действительно был взломан, но теперь он защищен и все посты хакеров были стерты.

Последние санкционированные изменения в учетной записи были зафиксированы 20 января 2017 года — в день инаугурации Дональда Трампа на первый президентский срок.

Ранее к старым постам Трампа в соцсети Х прикрепили его «голые» фото. Они стали одними из самых комментируемых постов на странице американского лидера.