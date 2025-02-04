К старым постам Трампа в Х прикрепили его «голые» фото

Хакеры прикрепили поддельные фото голого Трампа к его старым постам в X

Хакеры взломали аккаунт президента США Дональда Трампа в социальной сети Х, прикрепив к старым постам его «обнаженные» фотографии. Об этом сообщает Gizmodo.

К посту от 15 апреля 2011 года теперь прикреплена фотография, на которой похожий на Трампа человек стоит в обнаженном виде перед зеркалом. Ему наносят автозагар. Снимок также прикрепили еще к двум постам.

Отмечается, что данный снимок является пародией на одну из фотографий самого президента. После этого пост с фотографией «голого Трампа» стал одним из самых комментируемых на странице главы США.

Ранее стало известно о взломе личной электронной почты премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Отмечается, что британские спецслужбы заподозрили в этом хакеров, связанных с Россией.