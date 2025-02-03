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07:10, 3 февраля 2025Мир

Стало известно о взломе личной электронной почты Стармера

Times: Личную электронную почту Стармера взломали в 2022 году, подозревали РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Benjamin Cremel / Reuters

Личную электронную почту действующего премьер-министра Великобритании Кира Стармера взломали в 2022 году, когда он был лидером оппозиционной партии лейбористов. Об этом стало известно из книги Get In («Заходите»), созданной журналистами The Times и The Sunday Times Патрика Магуайра и Гэбриела Погранда, выдержки приводит The Times.

Согласно информации из книги, британские спецслужбы, расследовавшие взлом почты Стармера, заподозрили в этом хакеров, связанных с Россией. После случившегося Стармеру пришлось сменить личный электронный адрес.

Ранее сообщалось, что Кир Стармер отказался от подаренных президентом США Дональдом Трампом бейсболок с автографом.

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