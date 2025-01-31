Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:46, 31 января 2025Мир

Стармер отказался от подарков Трампа

Telegraph: Премьер Британии Стармер отказался от подаренных Трампом бейсболок
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benjamin Cremel / Reuters

Премьер Великобритании Кир Стармер отказался от подаренных президентом США Дональдом Трампом бейсболок с автографом. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на опубликованный министерский реестр пожертвований.

Издание отмечает, что британский министерский кодекс предусматривает, что члены правительства и другие чиновники должны регистрировать представительские расходы и подаренные им вещи стоимостью более 140 фунтов стерлингов. Госслужащий может передать подарки на хранение в свое министерство или оставить у себя — тогда ему придется самому оплатить их стоимость за вычетом 14 фунтов.

Согласно документам, 26 сентября 2024 года Стармер получил в подарок две бейсболки, стоимость которых превышает 14 фунтов, но отказался оставлять их у себя.

27 января текущего года Стармер провел первый телефонный разговор с Трампом с момента вступления политика в должность.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал раскрыл подробности высадки десанта под Киевом в начале СВО. В операции участвовали более 200 вертолетов

      Пилот-трансгендер ответил на слухи о причастности к авиакатастрофе над Вашингтоном

      В российском городе совершено вооруженное ограбление банка

      Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»

      Популярная блогерша предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

      Четверых посредников по делу о взятке главы «Фонбет» заключили под стражу

      Красный крест прокомментировал расправу ВСУ над жителями села Русское Поречное

      Знаменитый актер рассказал о параличе из-за стресса от родного города

      Россияне собрали 448 миллионов рублей на благотворительность через СберВместе

      Федосеева-Шукшина заявила о попытках дочерей завладеть ее имуществом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше