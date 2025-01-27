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05:53, 27 января 2025Мир

Премьер Британии Стармер провел первый телефонный разговор с Трампом

Премьер Британии Стармер провел телефонный разговор с президентом США Трампом
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Alberto Pezzali / Pool / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел первый телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом с момента вступления политика в должность. Главы двух стран пообещали встретиться в ближайшее время, следует из заявления офиса британского премьера.

Отмечается, что американский лидер начал разговор, выразив соболезнования Стармеру в связи со смертью его брата Ника. В ходе разговора британский премьер поздравил Трампа с прошедшей инаугурацией.

Помимо этого, Стармер отметил роль Трампа в обеспечении обмена заложников между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Политики также обсудили торговлю, сотрудничество между двумя государствами и совместную работу в области безопасности на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп поговорил по телефону с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Утверждается, что разговор между сторонами прошел «очень плохо».

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