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01:16, 25 января 2025Мир

На Западе раскрыли детали разговора Трампа с премьером Дании

FT: Фредриксен в разговоре с Трампом сообщила, что Гренландия не продается
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bob Strong / Reuters

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом заявила, что Гренландия не продается. На это американский политик отреагировал с агрессией и недоумением, написала газета Financial Times, ссылаясь на высокопоставленных европейских чиновников.

Как сообщается, Трамп на прошлой неделе провел 45-минутный телефонный разговор с премьером Дании. Президент США подтвердил серьезность намерения получить контроль над Гренландией.

«Фредериксен подчеркнула, что огромный арктический остров не продается, при этом она отметила "большой интерес" Америки к нему», — написали авторы статьи.

Утверждается, что разговор между сторонами прошел «очень плохо». По их информации, Трамп отреагировал на слова Фредериксен «агрессивно и конфронтационно», несмотря на то что Фредериксен предложила расширить сотрудничество в области военных баз.

Дональд Трамп обсуждал покупку Гренландии еще во время своего первого президентского срока. Тогда официальные лица Дании и Гренландии отвергли эту идею. В конце 2024 года политик вновь сообщил о планах получить контроль над Гренландией, купив ее у Дании. Он объяснил это тем, что остров необходим Соединенным Штатам для защиты «свободного мира». В свою очередь, Метте Фредериксен отвергла предложение о присоединении Гренландии к США.

При этом гренландский депутат Сиумут Куно Фенкер ранее заявил, что Дональд Трамп прав в том, что Дания де-факто не имеет прав на Гренландию.

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