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04:45, 19 января 2025Мир

В Гренландии заявили об отсутствии прав Дании на остров

Фенкер: Дания де-факто не имеет прав на Гренландию
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Bob Strong / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп прав в том, что Дания де-факто не имеет прав на Гренландию. Об этом заявил гренландский депутат Сиумут Куно Фенкер в беседе с РИА Новости.

«Дания колонизировала нас и включила в свой состав без проведения референдума для гренландцев. Таким образом, Дания де-факто не имеет законных прав на Гренландию. Вот почему я согласен с Дональдом Трампом», — сказал депутат.

Ранее Трамп вновь сообщил о планах получить контроль над Гренландией, купив ее у Дании. Он объяснил это тем, что остров необходим Соединенным Штатам для защиты «свободного мира». В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла предложение о присоединении Гренландии к США. «Гренландия не продается», — заявила политик.

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