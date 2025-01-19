В Гренландии заявили об отсутствии прав Дании на остров

Фенкер: Дания де-факто не имеет прав на Гренландию

Избранный президент США Дональд Трамп прав в том, что Дания де-факто не имеет прав на Гренландию. Об этом заявил гренландский депутат Сиумут Куно Фенкер в беседе с РИА Новости.

«Дания колонизировала нас и включила в свой состав без проведения референдума для гренландцев. Таким образом, Дания де-факто не имеет законных прав на Гренландию. Вот почему я согласен с Дональдом Трампом», — сказал депутат.

Ранее Трамп вновь сообщил о планах получить контроль над Гренландией, купив ее у Дании. Он объяснил это тем, что остров необходим Соединенным Штатам для защиты «свободного мира». В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла предложение о присоединении Гренландии к США. «Гренландия не продается», — заявила политик.