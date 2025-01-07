Трамп призвал Данию уступить Гренландию для защиты «свободного мира» от КНР и РФ

Избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США, указав на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. Его слова приводит РИА Новости.

«Cледует уступить Гренландию, потому что она нужна нам для защиты свободного мира», — отметил избранный американский лидер, добавив, что Россия и Китай усиливают свое присутствие в этом регионе.

«Вы даже не нуждаетесь в биноклях, чтобы увидеть китайские и российские корабли повсюду», — заключил Трамп.

Ранее стало известно, что Трамп пообещал сделать Гренландию «снова великой». Президент США подтвердил, что на остров с визитом прибыл его сын.