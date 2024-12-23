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09:47, 23 декабря 2024Мир

Трамп открыто обсудил территориальное расширение США

WSJ: Трамп пригрозил вырвать Гренландию из-под контроля Дании
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп открыто обсудил провокационные устремления к территориальному расширению страны и пригрозил вырвать Гренландию из-под контроля Дании. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«В целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией являются абсолютной необходимостью», — сказал Трамп во время объявления кандидатуры на пост посла США в Дании.

Как отмечает издание, выпады избранного президента сигнализируют о том, что он будет проводить конфронтационную внешнюю политику, используя нетрадиционные угрозы и жесткие требования в попытке получить преимущество перед союзниками и противниками. «Трамп часто склонен к провокациям, и не сразу стало ясно, попытается ли он выполнить свои требования. Но если он это сделает, он, скорее всего, столкнется с жестким сопротивлением мировых лидеров, которые будут возражать против любых попыток подорвать их суверенитет», — говорится в публикации.

Отмечается, что Трамп обсуждал покупку Гренландии еще во время своего первого президентского срока. Тогда официальные лица Дании и Гренландии отвергли эту идею. «Мы открыты для бизнеса, а не для продажи», — ответили тогда в МИД Гренландии.

Ранее Трамп заявил, что Панамский канал может вновь перейти в собственность Соединенных Штатов. По его словам, Вашингтон слишком много платит за проход через канал, поэтому «полное обдирание» страны должно немедленно прекратиться.

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