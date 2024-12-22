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06:39, 22 декабря 2024Мир

Трамп сделал неожиданное заявление насчет Панамского канала

Трамп: Панамский канал может вновь перейти в собственность США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Панамский канал может вновь перейти в собственность Соединенных Штатов. Об этом написал избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Плата (за проход канала — прим. "Ленты. ру"), взимаемая Панамой, просто смехотворна, особенно, если учесть необычайную щедрость, которую в отношении Панамы проявили США», — подчеркнул политик. По его мнению, это полное «обдирание» США должно немедленно прекратиться. Панамский канал играет ключевую роль в экономике и национальной безопасности Америки, добавил Трамп.

В соцсетях он также выразил недовольство тем, что Китай также пользуется Панамским каналом несмотря на то, что это, по его мнению, противоречит условиям сделки по передаче канала.

Ранее Трамп во время встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо пригрозил ему, что Канада может стать американским штатом, если страна не решит проблему нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Позже республиканец выразил мнение, что преимуществом для канадцев стала бы значительная экономия на налогах и обороне.

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