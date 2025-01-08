Премьер Дании отказалась продавать Гренландию

Премьер-министр Дании Фредериксен заявила, что Гренландия не продается

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла предложение о присоединении Гренландии к США на фоне избранного американского президента Дональда Трампа. Ее слова приводит ТАСС.

«Гренландия не продается», — заявила политик, добавив, что важно, чтобы будущее Гренландии определяли сами гренландцы.

Ранее Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США, указав на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. Он также пообещал сделать Гренландию «снова великой». Президент США подтвердил, что на остров с визитом прибыл его сын.