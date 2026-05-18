Миннефти Индии: Поставки нефти из РФ были и до санкций США, и во время

Индия покупала нефть у России до того, как были введены соответствующие санкции США, во время их действия и после того, как сроки исключения, позволявшего этот импорт, истекли. Об этом заявила заместитель секретаря министерства нефти этой азиатской страны Суджата Шарма. Ее процитировало Economic Times.

По ее словам, импорт российской нефти не зависит от механизма отмены санкций США и обусловлен коммерческими соображениями. При этом она уточнила, что дефицита нефти ее страна не испытывает.

Издание обратило внимание, что слова чиновницы прозвучали после того, как США не продлили срок действия исключения, позволявшего Индии и другим странам покупать у России нефть, которая уже была загружена на танкеры. В свою очередь, эксперты издания Bloomberg полагают, что индийские нефтеперерабатывающие заводы справятся с любыми перебоями в поставках из-за ослабления внутреннего спроса и наличия оперативных поставок сырой нефти из США, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Ирака.

По прогнозам, США могут снова ослабить ограничения на импорт нефти из России. К этому приведет рост давления со стороны азиатских союзников и усиление напряженности на данном рынке.