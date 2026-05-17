Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:12, 17 мая 2026Интернет и СМИ

В США допустили дальнейшие послабления ограничений на покупку российской нефти

Bloomberg: США могут вновь ослабить ограничения на покупку российской нефти
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Борис Бабанов / РИА Новости

В США допустили дальнейшие послабления ограничений на покупку российской нефти. Как пишет Bloomberg, это может стать следствием давления со стороны партнеров Вашингтона в Азии.

«Как и в апреле, лоббирование со стороны азиатских союзников и усиление напряженности на нефтяном рынке могут побудить администрацию [президента США Дональда Трампа] вновь выдать разрешение [на продажу российской нефти]», — сказано в материале.

Авторы материала напомнили, что тогда, в апреле, некоторые страны, включая Индию и Индонезию, настаивали на смягчении санкций против российской нефти из-за ситуации в Иране. Практически полное закрытие Ормузского пролива «лишило мировые рынки миллионов баррелей нефти ежедневно».

Ранее в Словакии заявили о возможных прямых закупках российской нефти. Премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что обсудил этот вопрос с представителями государственного оператора нефтетранспортной системы Transpetrol, который мог бы выступить в качестве покупателя российской нефти для НПЗ в Братиславе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Финляндии набросились на Украину из-за атаки на Московскую область

    Окружение Трампа забеспокоилось о возможном вторжении КНР на Тайвань

    В США допустили дальнейшие послабления ограничений на покупку российской нефти

    Российский предприниматель захватил трон в Эрмитаже, зачитал монолог и достал ножи

    «Ак Барс» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом»

    Пропавших в лесу пенсионера и ребенка нашли после масштабных поисков

    Российский турист поругался с турком и был арестован

    Во Франции допустили выдачу ордера на арест Маска

    Последний звонок обойдется московским родителям почти в 20 тысяч рублей

    Дом чемпиона US Open ограбили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok