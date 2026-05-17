Bloomberg: США могут вновь ослабить ограничения на покупку российской нефти

В США допустили дальнейшие послабления ограничений на покупку российской нефти. Как пишет Bloomberg, это может стать следствием давления со стороны партнеров Вашингтона в Азии.

«Как и в апреле, лоббирование со стороны азиатских союзников и усиление напряженности на нефтяном рынке могут побудить администрацию [президента США Дональда Трампа] вновь выдать разрешение [на продажу российской нефти]», — сказано в материале.

Авторы материала напомнили, что тогда, в апреле, некоторые страны, включая Индию и Индонезию, настаивали на смягчении санкций против российской нефти из-за ситуации в Иране. Практически полное закрытие Ормузского пролива «лишило мировые рынки миллионов баррелей нефти ежедневно».

Ранее в Словакии заявили о возможных прямых закупках российской нефти. Премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что обсудил этот вопрос с представителями государственного оператора нефтетранспортной системы Transpetrol, который мог бы выступить в качестве покупателя российской нефти для НПЗ в Братиславе.