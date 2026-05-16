В Европейской стране заявили о возможных прямых закупках российской нефти

Фицо: Словакия рассматривает возможность прямых закупок нефти в России

Словакия рассматривает возможность прямых закупок нефти в России. Об этом заявил премьер-министр государства Роберт Фицо, передает его слова РИА Новости.

На пресс-конференции в Гандлове Фицо сказал, что сейчас поставка российской нефти происходит через венгерский концерн MOL, который владеет нефтеперерабатывающим заводом Slovnaft. «На столе тема: могла бы стать Словакия партнером при поставках российской нефти», — озвучил он. Кроме того, премьер-министр заявил, что обсудил этот вопрос с представителями государственного оператора нефтетранспортной системы Transpetrol, который мог бы выступить в качестве покупателя российской нефти для НПЗ в Братиславе.

10 мая сообщалось, что глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что собирает срочное совещание с руководством компании Transpetrol, которая является оператором нефтепровода «Дружба» на территории республики.

