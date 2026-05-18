В ЕС сочли Каллас неспособной договориться с Россией

Politico: Каллас исключила себя как переговорщика в диалоге ЕС с Россией

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас исключила себя как переговорщика в диалоге с Россией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

«К сожалению, она исключила себя из числа кандидатов», — заявил один из дипломатов.

По словам трех европейских дипломатов, проблема с участием Каллас заключается в ее жесткой антироссийской позиции.

9 мая президент России Владимир Путин предложил кандидатуру бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве возможного переговорщика между Москвой и Европой. Глава государства подчеркнул, что на эту роль не подходят лидеры, которые «наговорили каких-то гадостей» в адрес России.

В ответ канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Европы «сами решат, кто будет говорить от их имени».