Под Харьковом с начала мая уничтожили около 20 средств снабжения ВСУ

Российские военные с начала мая уничтожили около 20 средств снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом заявил начальник огневого поражения 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» ВС России с позывным Карта, передает РИА Новости.

«С начала мая расчеты БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" (...) уничтожили более семи автомобилей ВСУ, квадроциклов и багги, а также более десяти роботизированных комплексов», — сообщил собеседник агентства.

Он объяснил, что такие роботизированные комплексы используются для перевозки грузов и в ротационных мероприятиях ВСУ. Карта также рассказал о постоянном контроле местности на данном участке фронта для оперативного уничтожения российскими дронами обнаруженных целей.

Ранее в МИД раскрыли участки фронта с самым большим числом наемников ВСУ. Ими оказались харьковское и красноармейское направления.