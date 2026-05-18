09:53, 18 мая 2026Бывший СССР

Стало известно о массовом уничтожении средств снабжения ВСУ на одном направлении

Под Харьковом с начала мая уничтожили около 20 средств снабжения ВСУ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные с начала мая уничтожили около 20 средств снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом заявил начальник огневого поражения 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» ВС России с позывным Карта, передает РИА Новости.

«С начала мая расчеты БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" (...) уничтожили более семи автомобилей ВСУ, квадроциклов и багги, а также более десяти роботизированных комплексов», — сообщил собеседник агентства.

Он объяснил, что такие роботизированные комплексы используются для перевозки грузов и в ротационных мероприятиях ВСУ. Карта также рассказал о постоянном контроле местности на данном участке фронта для оперативного уничтожения российскими дронами обнаруженных целей.

Ранее в МИД раскрыли участки фронта с самым большим числом наемников ВСУ. Ими оказались харьковское и красноармейское направления.

