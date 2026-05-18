Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
10:43, 18 мая 2026Спорт

Олимпийская чемпионка призвала зумеров отказаться от гаджетов в пользу деторождения

Степанова призвала зумеров отказаться от гаджетов в пользу деторождения
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в своем Telegram-канале обратилась к зумерам.

Она призвала представителей молодого поколения отказаться от смартфонов в пользу деторождения. «Выключайте ваши девайсы, делайте детей! Процесс куда приятнее и полученная модель никогда не устареет, с каждым годом все круче и круче», — заявила Степанова.

Лыжница добавила, что ребенок гораздо престижнее дорогого смартфона. «IPhone каждый себе позволить может. А вот ребенок — как Aurus Komendant, столько же откладывать и копить надо», — заявила россиянка.

Степанова — олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете. В декабре 2025-го она отказалась подавать заявку на нейтральный статус, мотивируя это тем, что не будет выступать на международных соревнованиях без флага и гимна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полковник объяснил причину усиления налетов БПЛА на Россию

    Москва побила метеорекорд более чем вековой давности

    Назван вероятный новый исполнитель роли Джеймса Бонда

    Школьницы из российского города пожаловались на оскорбления в Telegram-канале

    «Победы не могут надоесть». «Зенит» в рекордный 11-й раз стал чемпионом России по футболу. Судьба кубка решалась в последнем матче

    Российские бойцы СВО успели спастись за секунды до сожжения укрытия десятками дронов ВСУ

    В налете на Москву использовались показанные Писториусу в Киеве БПЛА

    Ермака выпустили из СИЗО

    Карл III встретился с лидером нейтральной постсоветской страны и захотел увидеть коней

    Китай раскрыл повестку переговоров Путина и Си Цзиньпина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok