Олимпийская чемпионка призвала зумеров отказаться от гаджетов в пользу деторождения

Степанова призвала зумеров отказаться от гаджетов в пользу деторождения

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в своем Telegram-канале обратилась к зумерам.

Она призвала представителей молодого поколения отказаться от смартфонов в пользу деторождения. «Выключайте ваши девайсы, делайте детей! Процесс куда приятнее и полученная модель никогда не устареет, с каждым годом все круче и круче», — заявила Степанова.

Лыжница добавила, что ребенок гораздо престижнее дорогого смартфона. «IPhone каждый себе позволить может. А вот ребенок — как Aurus Komendant, столько же откладывать и копить надо», — заявила россиянка.

Степанова — олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете. В декабре 2025-го она отказалась подавать заявку на нейтральный статус, мотивируя это тем, что не будет выступать на международных соревнованиях без флага и гимна.