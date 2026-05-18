11:26, 18 мая 2026

Маленький ребенок достал пистолет из пачки с подгузниками и направил его на полицейских

В США полиция остановила машину и нашла внутри ребенка с заряженным пистолетом
Юлия Юткина
Фото: Aaron of L.A. Photography / Shutterstock / Fotodom

В штате Миннесота, США, отцу ребенка, который направил заряженный пистолет на полицейских, предъявили обвинения. Об этом сообщает CBS News.

Как стало известно суду, полиция остановила машину 37-летнего мужчины, поскольку тот был не пристегнут. Он сразу признался офицерам, что у него нет водительского удостоверения, и извинился за непристегнутый ремень.

На заднем сиденье автомобиля полицейские нашли трех маленьких детей. Всем им было не больше трех лет. Один из них был пристегнут неправильно и плакал, у второго был насморк. Третий ребенок полез в пачку подгузников за салфеткой для него, и вдруг достал оттуда пистолет и повернулся с ним к полицейским.

Офицерам удалось уговорить ребенка положить оружие на сиденье. Они изъяли пистолет. Мужчина заявил, что хранил оружие для самообороны, так как ему угрожали. Его арестовали.

Ранее сообщалось, что в штате Висконсин, США, двухлетний мальчик случайно стал жертвой стрельбы. В него выстрелил его четырехлетний брат.

