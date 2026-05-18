12:24, 18 мая 2026

Сын Кадырова решил судьбу напавшего на соседок в Чечне бойца ММА

Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Министр по физической культуре и спорту в Чечне, сын главы республики Рамзана Кадырова Ахмат Кадыров решил судьбу бойца ММА Джихада Юнусова из клуба «Ахмат», напавшего на соседок. Об этом стало известно ЧГТРК «Грозный».

Спортсмена исключили из клуба. До этого Юнусов в присутствии приятеля избил женщин. Этому предшествовала перепалка из-за камеры видеонаблюдения в подъезде жилого дома. Одной их жительниц Грозного спортсмен плеснул кофе в лицо и нанес несколько ударов ногами. Агрессию он проявил и ко второй женщине. После случившегося россиянки обратились в полицию.

«Наш народ славится своим воспитанием, соблюдением духовных и этических норм, а также уважением к национальным традициям и обычаям. Подобное поведение никогда не будет терпимо и будет пресекаться как в прошлом, так и в будущем», — отметил Кадыров, комментируя произошедшее.

Ранее сообщалось, что Адам Кадыров, сын главы Чечни, появился с отцом на публике вооруженным и без наград.

