Сын Кадырова решил судьбу напавшего на соседок в Чечне бойца ММА

Сын Кадырова исключил из клуба «Ахмат» бойца ММА Юнусова, напавшего на соседок

Министр по физической культуре и спорту в Чечне, сын главы республики Рамзана Кадырова Ахмат Кадыров решил судьбу бойца ММА Джихада Юнусова из клуба «Ахмат», напавшего на соседок. Об этом стало известно ЧГТРК «Грозный».

Спортсмена исключили из клуба. До этого Юнусов в присутствии приятеля избил женщин. Этому предшествовала перепалка из-за камеры видеонаблюдения в подъезде жилого дома. Одной их жительниц Грозного спортсмен плеснул кофе в лицо и нанес несколько ударов ногами. Агрессию он проявил и ко второй женщине. После случившегося россиянки обратились в полицию.

«Наш народ славится своим воспитанием, соблюдением духовных и этических норм, а также уважением к национальным традициям и обычаям. Подобное поведение никогда не будет терпимо и будет пресекаться как в прошлом, так и в будущем», — отметил Кадыров, комментируя произошедшее.

