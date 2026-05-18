Новая глава МИД Венгрии раскрыла договоренность с Украиной

Глава МИД Венгрии Орбан обсудила с Украиной права венгерского нацменьшинства

Глава МИД Венгриии Анита Орбан поговорила по телефону с украинским коллегой Андреем Сибигой, стороны договорились создать рабочие группы, касающиеся прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье. Об этом сообщила дипломат в своем аккаунте социальной сети Х.

«С участием представителей венгерской общины в Закарпатье начнутся венгерско-украинские консультации на экспертном уровне, направленные на урегулирование прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом я договорилась с (...) Андреем Сибигой. Обе стороны назначили свои переговорные делегации, которые проведут свои первые консультации в онлайн-формате», — отметила министр.

Орбан выразила надежду, что работа групп будет продуктивной, а «переговоры вскоре принесут ощутимый прогресс для венгерской общины в Закарпатье».

В марте 2025 года бывший глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина и Европейский союз (ЕС) лгут, когда говорят, что все проблемы закарпатских венгров уже решены и они обладают равными правами с другими гражданами.