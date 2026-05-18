Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:33, 18 мая 2026Мир

Новая глава МИД Венгрии раскрыла договоренность с Украиной

Глава МИД Венгрии Орбан обсудила с Украиной права венгерского нацменьшинства
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: John Moore / Getty Images

Глава МИД Венгриии Анита Орбан поговорила по телефону с украинским коллегой Андреем Сибигой, стороны договорились создать рабочие группы, касающиеся прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье. Об этом сообщила дипломат в своем аккаунте социальной сети Х.

«С участием представителей венгерской общины в Закарпатье начнутся венгерско-украинские консультации на экспертном уровне, направленные на урегулирование прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом я договорилась с (...) Андреем Сибигой. Обе стороны назначили свои переговорные делегации, которые проведут свои первые консультации в онлайн-формате», — отметила министр.

Орбан выразила надежду, что работа групп будет продуктивной, а «переговоры вскоре принесут ощутимый прогресс для венгерской общины в Закарпатье».

В марте 2025 года бывший глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина и Европейский союз (ЕС) лгут, когда говорят, что все проблемы закарпатских венгров уже решены и они обладают равными правами с другими гражданами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на заявления Зеленского о планах нападения с территории Белоруссии

    В Совфеде раскрыли детали подготовки визита Путина в Китай

    Способность Каллас договориться с Россией оценили

    Мишустин оценил успехи в создании российских двигателей

    В Совфеде предрекли Европе «самые ужасные» последствия из-за Украины

    Казахстанцы объявили бойкот бренду из-за рекламы с Валей Карнавал

    На небоскреб РЖД в «Москва-Сити» не нашлось покупателей

    История захватчика императорского трона в Эрмитаже получила продолжение

    Москвичам назвали срок ухода жары

    Мир предупредили о критически низком уровне запасов нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok