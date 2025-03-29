МИД Венгрии: Украина и ЕС лгут, обещая вернуть права венграм Закарпатья

Украина и Европейский союз (ЕС) лгут, когда говорят, что все проблемы закарпатских венгров уже решены и они обладают равными правами с другими гражданами. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, его цитирует ТАСС.

Глава МИД в очередной раз повторил тезис, что пока Киев не восстановит права этого национального меньшинства в полном объеме, включая образование на родном языке, Будапешт не позволит ему завершить интеграцию в ЕС.

«Они ничего принципиально не решили. Права венгерской национальной общины должны быть восстановлены», — сказал дипломат.

Ранее Сийярто заявил, что Украина игнорирует реалии боевых действий против России и не собирается делать нужных выводов в этой связи. Он напомнил, что в последние месяцы «линия фронта перемещается на запад, а не на восток».